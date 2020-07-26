Число случаев заболевания коронавирусом превысило 16 миллионов

26 Июль 2020 2020-07-26T08:49:04+03:00

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Количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом во всём мире перешло за отметку 16 миллионов человек, следует из данных портала Worldometer.

По состоянию на утро воскресенья, 26 июля, в мире заразились COVID-19 уже 16 202 385 человек. Из них выздоровели 9 913 795, а погибли 648,445 человек.

Первые места по числу зарегистрированных заражений занимают США с 4,3 миллиона больных, Бразилия с 2,3 миллиона случаев заражения и Индия, где специалисты выявили 1,3 миллиона положительных тестов на COVID-19. В этих же странах больше всего выздоровевших - 2 миллиона, 1,6 миллиона и 886 тысяч соответственно.

Наибольшее число смертей зарегистрировано в США - 149,3 тысячи человек, на втором месте Бразилия - 86,4 тысячи погибших, а на третьем Великобритания - 45,7 тысячи.

По данным университета Джонса Хопкинса, на утро 26 июля число заразившихся составляет 16 046 986 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU