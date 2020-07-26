Число случаев заболевания коронавирусом превысило 16 миллионов
Количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом во всём мире перешло за отметку 16 миллионов человек, следует из данных портала Worldometer.
По состоянию на утро воскресенья, 26 июля, в мире заразились COVID-19 уже 16 202 385 человек. Из них выздоровели 9 913 795, а погибли 648,445 человек.
Первые места по числу зарегистрированных заражений занимают США с 4,3 миллиона больных, Бразилия с 2,3 миллиона случаев заражения и Индия, где специалисты выявили 1,3 миллиона положительных тестов на COVID-19. В этих же странах больше всего выздоровевших - 2 миллиона, 1,6 миллиона и 886 тысяч соответственно.
Наибольшее число смертей зарегистрировано в США - 149,3 тысячи человек, на втором месте Бразилия - 86,4 тысячи погибших, а на третьем Великобритания - 45,7 тысячи.
По данным университета Джонса Хопкинса, на утро 26 июля число заразившихся составляет 16 046 986 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU