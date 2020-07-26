В США самолёт с шестью людьми на борту рухнул на жилой дом
Погибли двое взрослых и один ребёнок
Легкомоторный самолет Piper 32 с шестью пассажирами на борту упал на жилой дом в американском городе Уэст-Джордан в штате ЮтаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В американском городе Уэст-Джордан штата Юта легкомоторный самолёт Piper 32 рухнул на жилой дом. На борту находились шестеро человек. Погибли двое взрослых и один ребёнок, сообщает Associated Press.
После крушения самолёта дом загорелся, а пожар распространился на соседние дома.
В результате аварии один из пострадавших - человек, находившийся внутри дома, сообщили в Федеральной авиационной администрации США.
ИСТОЧНИК KP.RU