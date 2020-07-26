2020-07-26T16:02:11+03:00
Политика

Путин встретился с Шойгу на борту самолета после парада ВМФ

Министр обороны представил президенту свои предложения по госпрограмме вооружений
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Владимир Путин и Сергей Шойгу. Фото: kremlin.ruВладимир Путин и Сергей Шойгу. Фото: kremlin.ru
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В воскресенье, 26 июля, после парада Военно-морского флота президент России Владимир Путин провел встречу с министром обороны Сергеем Шойгу на борту самолета. Глава Минобороны представил российскому лидеру свои предложения для «более качественного и объёмного» выполнения государственной программы вооружений и модернизации оборонно-промышленного комплекса страны, , а также предложения по формированию бюджета на следующий год.

«Передайте, пожалуйста, слова благодарности всему личному составу, всем, кто принимал участие в подготовке этого большого, масштабного и важного мероприятия», - сказал глава государства.

Напомним, 26 июля отмечается День ВМФ РФ. В ходе поздравления российский лидер отметил, что повышение боевых возможностей флота будет достигнуто благодаря широкого внедрения цифровых технологий, которые не будут иметь аналогов в мире.

Президент также сообщил о 40 новых кораблях в составе ВМФ РФ, которые будут приняты в российский флот в 2020 году, а также анонсировал гиперзвуковое оружие, не имеющее аналогов в мире.

ИСТОЧНИК KP.RU

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