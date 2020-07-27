Как правильно готовить рыбу, чтобы не подцепить паразитов, рассказали в Роспотребнадзоре

27 Июль 2020 2020-07-27T12:26:15+03:00

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Употребление рыбы и морепродуктов, не прошедших обработку, может сопровождаться высоким риском для здоровья человека. Роспотребнадзор напомнил, что продукты должны быть приготовлены при высокой температуре либо предварительно заморожены или правильно засолены. В противном случае есть риск заражения паразитами.

Описторхоз, клонорхоз, дифиллоботриоз и анизакидоз – являются наиболее распространёнными заболеваниями, заражение которыми происходит, если человек употребляет в пищу неправильно приготовленных язя, елеца, плотву, леща, линя, красноперку, гольяна, жереха, подуста и других рыб семейства карповых.

Варить рыбу следует 15 мин с момента закипания воды или жарить на раскалённой сковороде в масле до 20 мин. Также в ведомстве дали рекомендации, как солить рыбу: мелкую в течение двух недель, а крупную до полутора месяцев, с добавлением 1 кг соли на 5 кг рыбы.

Эксперты напомнили, что личинки анизакиид могут жить в рыбе 20 разных видов. Их можно найти в скумбрии, тунце, сардинах, кете, горбуше, сельди, треске, салаке, ставриде и других. Чтобы избежать заражения, следует помнить, что паразиты погибают при высоких температурах, сообщает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU