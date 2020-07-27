2020-07-27T12:46:02+03:00
Общество

Уволившиеся из «Ведомостей» журналисты объявили о создании нового издания

Новый проект запустят уже осенью
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Уволившиеся из «Ведомостей» журналисты объявили о создании нового издания. Фото: VTimesУволившиеся из «Ведомостей» журналисты объявили о создании нового издания. Фото: VTimes
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Журналисты, которые недавно уволились из газеты «Ведомости», объявили о создании нового издания – новостной онлайн-проект VTimes. Об разработке сообщается в заявлении на сайте нового медиапроекта

По словам создателей, полноценно онлайн-проект стартует осенью, но уже на этой неделе работы авторов будут публиковать в социальных сетях. Новое издание будет освещать не только уже известные темы «Ведомостей», но затрагивать новые темы: экологию, здоровье, а также ответственное потребление и человеческий капитал.

«Мы с этой недели начнем публикацию в соцсетях колумнистов, наших собственных авторов, кто уже присоединился к проекту... Ну это, что называется, чтобы не выпадать из информационного поля. И мы понимаем, что с уходом большой части журналистов ... из "Ведомостей" у людей же потребность в этой информации никуда не делась. Поэтому мы хотим эту потребность удовлетворять, а параллельно будем "наращивать мясо" и осенью уже стартуем полноценно», - приводит РИА Новости слова бывшего заместителя главреда «Ведомостей» Александр Губский,

Основатель «Ведомостей» Дерк Сауэр будет будет советником нового проекта, но не инвестором и не менеджером. Для работы в VTimes пригласили экс-заместителей главреда «Ведомостей» Александр Губский, Борис Сафронов, Филипп Стеркин, Кирилл Харатьян, Елизавета Базанова, Екатерина Мереминская, Михаил Оверченко, Александра Чунова, Григорий Кравченко и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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