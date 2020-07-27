Вождя из Самоа приговорили к 11 годам тюрьмы за рабство и торговлю людьми
Вождь из Самоа был приговорен к 11 годам тюремного заключения за торговлю людьми. Мужчина не только продавал людей, но и сам использовал тринадцать своих соотечественников в качестве рабов. Самому младшему было всего 12 лет. Свой незаконный бизнес работорговец вел в течение 25 лет.
Суд над 65-летним Джозефом Ауга Матаматой, также известным как Вильяму Саму, прошел в Новой Зеландии. Он был признан виновным по 10 пунктам обвинения в торговле людьми и 13 пунктам рабства.
Во время вынесения приговора судья Хелен Калл назвала преступление Матаматы «отвратительным» и назначила ему штраф в 180 000 новозеландских долларов (8,5 миллионов рублей) в качестве компенсации жертвам.
Дело Матаматы - это первый случай, когда в Новой Зеландии кто-то обвиняется в торговле людьми и рабстве одновременно, сообщает The Guardian.
ИСТОЧНИК KP.RU