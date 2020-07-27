2020-07-27T15:14:04+03:00
В мире

Коронавирус диктует моду: посол США в Южной Корее сбрил «колониальные» усы

В Сеуле решили, что своим внешним видом Гарри Харрис пытается подражать генерал-губернаторам периода оккупации республики [видео]
Анастасия РЫШКОВА
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Полос США сбрил усы, чтобы было легче дышать при использовании маскиПолос США сбрил усы, чтобы было легче дышать при использовании маскиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Посол США Гарри Харрис посетил парикмахерскую через несколько месяцев после того, как его волосы на лице стали предметом необычной критики.

Мать посла была японкой, и многие комментаторы утверждают, что усы намекают на моду генерал-губернаторов периода колонизации в Токио.

В январе Харрис ответил, что его уход за лицом - дело личного выбора.

Но на выходных он выложил в социальные сети видео, на котором сбрил усы в традиционной корейской парикмахерской, сказав, что сделал это в целях безопасности. В Сеуле летом очень жарко, а если носить маску, то становится нечем дышать.

«Рад, что сделал это. Лето в Сеуле слишком жаркое и влажное. А коронавирус на данный момент диктует правила моды!», - сказал Харрис.

Он также отметил, что понимает историческую вражду между странами, но он является послом США в Корее, а не послом Японии, сообщает The Guardian.

Посланник США в Южной Корее сбрил усы на фоне скандала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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