2020-07-27T15:32:36+03:00
Общество

Дорога к Деду Морозу в Великий Устюг передана в федеральную собственность

Средства на ремонт и содержание трассы теперь будут поступать из федерального бюджета
Кирилл НИФАНОВ
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Трасса Чекшино - Тотьма - Котлас - Куратово длиной почти 664 км проходит по территории Вологодской и Архангельской областей и Республики Коми, большая ее часть проходит по Вологодской области. Трасса соединяет Вологду с Тотьмой, Нюксеницей и Великим Устюгом.

По ней же добираются до вотчины Деда Мороза туристы на автомобилях. Прошлой зимой дорога сильно пострадала, малоснежная и теплая зима буквально разъела асфальт. В апреле по инициативе губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова начался ремонт самых разбитых участков. Всего дорожники обновили 15 км дороги. Одновременно правительство региона вело переговоры о передаче дороги в федеральную собственность.

«Это очень хорошая новость для Вологодской области. Мы долго шли к этому и наконец эта дорога перешла в федеральную собственность…Теперь дорогу ждёт капитальный ремонт за федеральные средства. Скоро вологжане и гости нашего региона смогут добраться до Тотьмы, Великого Устюга, Никольска и других населенных пунктов по новому асфальту», - рассказал Олег Кувшинников.

Трасса на Великий Устюг – уже шестая федеральная дорога в Вологодской области. Включение дороги в перечень федеральных трасс позволит привести ее в нормативное состояние: будет проведен ремонт и реконструкция отдельных участков, повышено качество асфальтового покрытия.

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