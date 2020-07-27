ВОЗ предупредила, что закрытие границ не предотвратит распространение коронавируса

27 Июль 2020 2020-07-27T16:43:03+03:00

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Закрытие границ само по себе не сможет предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Об этом предупредили во Всемирной организации здравоохранения.

«ВОЗ всегда говорила о том, что все меры, касающиеся путешествий, должны внедряться с другими сопутствующими мерами. Точно так же мытье рук или ношение маски сами по себе не будут эффективными», - сказал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, и подчеркнул, что в данной ситуации речь идет о «целом комплексе мер»

Кроме того, Райан указал на то, что закрытие границ также негативно сказывается на восстановление экономик, передает ТАСС.

«Экономика должна продолжать работу, движение людей, товаров и услуг должно осуществляться», - отметил он, уточнив, что это необходимо «делать так, чтобы минимизировать риски».

Как писал сайт kp.ru, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил об усилении пандемиим и указал на то, что за последние шесть недель количество инфицированных практически удвоилось.

ИСТОЧНИК KP.RU