2020-07-27T13:57:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Глава ВОЗ предупредил об усилении пандемии коронавируса в мире

Гебрейесус обратил внимание на то, что за последние шесть недель число заболевших практически удвоилось
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Глава ВОЗ предупредил об усилении пандемии коронавируса в миреГлава ВОЗ предупредил об усилении пандемии коронавируса в миреФото: REUTERS
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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил об усилении пандемии коронавируса в мире и отметил, что за последние шесть недель количество инфицированных практически удвоилось.

Гебрейесус напомнил, что по данным ВОЗ количество случаев заболевания коронавирусной инфекции приблизилось к 16 миллионам, а жертвами инфекции стали более 640 тысяч человек.

Как писал сайт kp.ru, по данным ВОЗ на 26 июля, число умерших от коронавируса в мире возросло до 640 016. Инфицировано 15 785 641 человек. Днем ранее, число заразившихся коронавирусом в мире в течение суток побило новый рекорд. За 24 часа врачи выявили 284 196 новых случаев.

По данным Worldometers ситуации еще хуже: за все время пандемии в мире зафиксировали уже 16 306 388 заболевших коронавирусной инфекцией, а количество смертей составляет по меньшей мере 650 117

ИСТОЧНИК KP.RU

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