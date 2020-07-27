Прощание с олимпийским чемпионом Александром Иваницким состоится 29 июля в манеже ЦСКА
Прощание с олимпийским чемпионом по вольной борьбе Александром Иваницким состоится 29 июля в легкоатлетическом манеже ЦСКА. Внучка легендарного спортсмена, Анна Иваницкая сообщила ТАСС, что церемония начнется в 10:00.
- Отпевание пройдет в храме Святителя Николая в Хамовниках,- добавила она.
Александр Иваницкий - четырехкратный чемпион мира и призер Игр в Токио, за всю карьеру, он ни разу не проиграл зарубежному сопернику, он был комментатором открытия и закрытия Игр-1980, написал книги о вольной борьбе, преподавал.
Он пропал 24 июля - ушел из дома, близким сказал, что отправился за грибами. Назад не вернулся. Стали искать. Вещи Иваницкого нашли на берегу речушки Вейны. Там не глубоко, поэтому основная версия - 82-летнему мужчине стало плохо с сердцем. В следственном комитете начали проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU