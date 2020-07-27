2020-07-27T16:26:43+03:00
Общество

Прощание с олимпийским чемпионом Александром Иваницким состоится 29 июля в манеже ЦСКА

В легкоатлетическом манеже ЦСКА в среду состоится прощание с олимпийским чемпионом Александром Иваницким
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Александр Иваницкий Фото: Игорь Уткин/ТАССАлександр Иваницкий Фото: Игорь Уткин/ТАСС
Изменить размер текста:

Прощание с олимпийским чемпионом по вольной борьбе Александром Иваницким состоится 29 июля в легкоатлетическом манеже ЦСКА. Внучка легендарного спортсмена, Анна Иваницкая сообщила ТАСС, что церемония начнется в 10:00.

- Отпевание пройдет в храме Святителя Николая в Хамовниках,- добавила она.

Александр Иваницкий - четырехкратный чемпион мира и призер Игр в Токио, за всю карьеру, он ни разу не проиграл зарубежному сопернику, он был комментатором открытия и закрытия Игр-1980, написал книги о вольной борьбе, преподавал.

Он пропал 24 июля - ушел из дома, близким сказал, что отправился за грибами. Назад не вернулся. Стали искать. Вещи Иваницкого нашли на берегу речушки Вейны. Там не глубоко, поэтому основная версия - 82-летнему мужчине стало плохо с сердцем. В следственном комитете начали проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Чем больше запрещают, тем интереснее: депутат прокомментировал скандал с сериалом "Чики"
На территории женского СИЗО Печатники произошел пожар
Белоруссия продлила запрет на полеты с Россией до 7 августа
«В одну реку не входят дважды»: Дмитрий Медведев назвал G7 устаревшим форматом
МИД РФ направил ноты протеста посольствам США, Британии и Канады из-за флагов ЛГБТ
В Минфине предложили поднять минимальную розничную цену на шампанское
Политолог прокомментировала слова министра ФРГ об участии России в G7
Эксперт прокомментировал введение уголовной ответственности за нелегальный техосмотр
На израильско-ливанской границе прогремели взрывы
Прощание с олимпийским чемпионом Александром Иваницким состоится 29 июля в манеже ЦСКА
Составлен рейтинг самых популярных фильмов этого лета
В Британии впервые обнаружили коронавирус у кота после заражения хозяина
Коронавирус у советника Трампа: что известно о состоянии здоровья О'Брайена
Какой хлеб портится быстрее, рассказали эксперты
ВОЗ предупредила, что закрытие границ не предотвратит распространение коронавируса
В Евросоюзе сообщили о расширении эпидемии коронавируса
В Минпросвещения определились с форматом обучения после 1 сентября