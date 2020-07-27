Прощание с олимпийским чемпионом Александром Иваницким состоится 29 июля в манеже ЦСКА

27 Июль 2020 2020-07-27T16:26:43+03:00

В легкоатлетическом манеже ЦСКА в среду состоится прощание с олимпийским чемпионом Александром Иваницким

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Прощание с олимпийским чемпионом по вольной борьбе Александром Иваницким состоится 29 июля в легкоатлетическом манеже ЦСКА. Внучка легендарного спортсмена, Анна Иваницкая сообщила ТАСС, что церемония начнется в 10:00.

- Отпевание пройдет в храме Святителя Николая в Хамовниках,- добавила она.

Александр Иваницкий - четырехкратный чемпион мира и призер Игр в Токио, за всю карьеру, он ни разу не проиграл зарубежному сопернику, он был комментатором открытия и закрытия Игр-1980, написал книги о вольной борьбе, преподавал.

Он пропал 24 июля - ушел из дома, близким сказал, что отправился за грибами. Назад не вернулся. Стали искать. Вещи Иваницкого нашли на берегу речушки Вейны. Там не глубоко, поэтому основная версия - 82-летнему мужчине стало плохо с сердцем. В следственном комитете начали проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU