В Москве из-за сильного ливня затопило станцию метро «Ботанический сад»

27 Июль 2020 2020-07-27T17:51:10+03:00

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В Москве сильный ливень затопил станцию метро «Ботанический сад». По сообщениям пассажиров, на ступенях станции образовался настоящий водопад.

Станция работает в штатном режиме, но пассажиров просят пользоваться для спуска и подъема противоположной лестницей.

Подтопленной оказалась и станция «Ботанический сад» МЦК. Кроме того, в районе станции «Ботанический сад» в некоторых местах подтопило проезжую часть.

Как писал сайт kp.ru, в понедельник, 27 июля, в столице начался сильный ливень. При этом по прогнозам синоптиков, в Москве должны были пройти кратковременные дожди, однако стихия оказалась серьезнее.

По сообщениям ЦОДД, движение затруднено по улице Свободы в сторону Волоколамского шоссе. Многокилометровый затор образовался на внешней части ТТК. Затоплен перекресток Дмитровского шоссе и 3-го Нижнелихоборского проезда.

По прогнозам столичного Департамента транспорта, вечером пробки достигнут семи баллов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/792856" frameborder="0"></iframe> Потоп на станции МЦК «Ботанический сад».

ИСТОЧНИК KP.RU