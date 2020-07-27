В Москве из-за сильного ливня затопило станцию метро «Ботанический сад»
В Москве сильный ливень затопил станцию метро «Ботанический сад». По сообщениям пассажиров, на ступенях станции образовался настоящий водопад.
Станция работает в штатном режиме, но пассажиров просят пользоваться для спуска и подъема противоположной лестницей.
Подтопленной оказалась и станция «Ботанический сад» МЦК. Кроме того, в районе станции «Ботанический сад» в некоторых местах подтопило проезжую часть.
Как писал сайт kp.ru, в понедельник, 27 июля, в столице начался сильный ливень. При этом по прогнозам синоптиков, в Москве должны были пройти кратковременные дожди, однако стихия оказалась серьезнее.
По сообщениям ЦОДД, движение затруднено по улице Свободы в сторону Волоколамского шоссе. Многокилометровый затор образовался на внешней части ТТК. Затоплен перекресток Дмитровского шоссе и 3-го Нижнелихоборского проезда.
По прогнозам столичного Департамента транспорта, вечером пробки достигнут семи баллов.
Потоп на станции МЦК «Ботанический сад».
ИСТОЧНИК KP.RU