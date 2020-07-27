2020-07-28T00:07:06+03:00
Политика

Трамп назвал телефонный разговор с Путиным «очень продуктивным»

Президенты России и США обсудили ограничение вооружений, Иран и ситуацию с коронавирусом
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Выступая на пресс-конференции в Белом доме, президент США Дональд Трамп сообщил журналистам о своем телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным. Раскрывать содержание беседы он не стал, сказал только, что обсуждения были «очень продуктивными».

«Мы не говорим о том, что мы обсуждаем, но у нас было много обсуждений и, я думаю, они были очень продуктивными», - заявил Трамп.

Напомним, как писал сайт kp.ru, разговор президентов двух стран состоялся вечером в четверг, 23 июля. Глава российского государства и американский лидер обсудили множество актуальных вопросов, но главной темой, как сообщила пресс-служба Кремля, стала судьба Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), срок действия которого истекает через полгода. Обсудили также ситуацию вокруг Ирана и пандемию коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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