2020-07-28T03:16:38+03:00
Коронавирус Covid-19

ООН: Пандемия коронавируса привела к загрязнению планеты масками и перчатками

В Организации отмечают, что улицы, пляжи и океаны «подверглись настоящему цунами отходов»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В ООН отмечают, что пляжи «подверглись настоящему цунами отходов», в том числе защитных масок и упаковок из-под едыВ ООН отмечают, что пляжи «подверглись настоящему цунами отходов», в том числе защитных масок и упаковок из-под едыФото: REUTERS
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Если до пандемии коронавируса одной из главных угроз окружающей среде считался пластик, то приход заболевания COVID-19 привел к резкому росту загрязнения планеты защитными масками. Одноразовыми перчатками и флаконами с дезинфицирующим средством для рук.

Об этом говорится в заявлении Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). Авторы документа подчеркивают, что «далеко не все меры, направленные на противодействие коронавирусу, возымели позитивный эффект на окружающую среду».

«Наши улицы, пляжи и океаны подверглись настоящему цунами отходов, в том числе защитных масок, перчаток, флаконов с дезинфицирующим средством для рук и упаковок из-под продуктов питания», - отмечается в заявлении.

Директор департамента международной торговли ЮНКТАД Памела Коук-Хамильтон сказала, что «внезапный всплеск ежедневного потребления изделий, призванных обеспечить безопасность людей и остановить болезнь, значительно усугубил ситуацию». Но маски и перчатки, по ее словам, «только часть проблемы»: из-за карантина и самоизоляции резко возросло ежедневное количество доставок еды на дом, в результате «многократно возрос объем пластиковых отходов», передает ТАСС.

Напомним, в понедельник глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил об усилении пандемии и отметил, что за последние шесть недель количество инфицированных практически удвоилось. Ранее сайт kp.ru писал, какие страны накрыло второй волной коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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