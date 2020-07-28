2020-07-28T04:04:23+03:00
Происшествия

Из аэропорта Южно-Сахалинска эвакуировали людей из-за ложного сообщения об угрозе взрыва

Кинологи и взрывотехники тщательно обследовали все помещения воздушной гавани, взрывчатки не нашли
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Кинологи и взрывотехники тщательно обследовали все помещения аэропортаКинологи и взрывотехники тщательно обследовали все помещения аэропортаФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Утром во вторник, 27 июля, из аэропорта Южно-Сахалинска пришлось эвакуировать всех пассажиров и персонал из-за того, что на сайт воздушной гавани поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва. К счастью, информация о минировании оказалась ложной.

«На сайт аэропорта рано утром во вторник поступило анонимное сообщение о взрывном устройстве в здании аэровокзала. Персонал и пассажиры эвакуированы. Оперативные службы осматривают сейчас здание и территорию», - рассказали Интерфаксу в пресс-службе аэропорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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