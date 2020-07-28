На авиабазе близ Багдада прогремели два взрыва

28 Июль 2020 2020-07-28T05:06:33+03:00

Ранее сообщалось о ракетном обстреле военной базы международной коалиции, расположенной недалеко от столицы Ирака

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В ночь на вторник, 27 июля, на расположенной недалеко от Багдада авиабазе прогремели два мощных взрыва, передает телеканал Al Sumaria со ссылкой на представителей силовых структур Ирака.

Отмечается, что взрывы произошли в окрестностях города Тикрит, где дислоцированы иракские и американские военнослужащие. В результате на территории авиабазы вспыхнул сильный пожар, его уже потушили силы гражданской обороны республики. По предварительным данным, никто не пострадал.

Перед этим сообщалось, что ракетному обстрелу подверглась военная база Эт-Таджи, которую использует возглавляемая Соединенными Штатами так называемая «антиигиловская» коалиция. Информацию подтвердил официальный представитель международной коалиции полковник Майлс Кэггинс. Он сообщил, что раненых нет, расследованием происшествия занимаются местные службы безопасности.

«В результате этой атаки на иракскую базу был поврежден вертолет армии Ирака, использовавшийся для борьбы с ИГ*. Со стороны коалиции пострадавших нет, ущерб причинен не был», - цитирует заявление полковника Кэггинса ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в июне США заявили, что продолжат сокращать число своих военнослужащих на иракской территории, а вывод оставшейся части американских солдат из Ирака солдат будет обсуждаться «в скором времени».

*ИГ, ИГИЛ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная в России.

ИСТОЧНИК KP.RU