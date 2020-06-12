США продолжат сокращать число своих военнослужащих в Ираке

12 Июнь 2020 2020-06-12T05:33:07+03:00

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Соединенные штаты в ходе сессии стратегического диалога с Ираком подтвердили, что намерены продолжать сокращать количество своих военнослужащих на иракской территории, а вывод оставшейся части солдат будет обсуждаться в скором времени. Об этом говорится в совместном заявлении двух государств, которое распространял государственный департамент Штатов.

- Государства признали, что в свете значительного прогресса по устранению угрозу ИГ* в течение нескольких месяцев США продолжат сокращать количество своих военных в Ираке и обсуждать с властями страны статус остающихся вооруженных сил, - сообщается в заявлении государств.

В документе напомнили, что США «не добиваются и не просят постоянных баз или постоянного присутствия на территории Ирака», пишет ТАСС.

Напомним, что диалог между двумя государствами был временно прерван после того, как иракский парламент в январе этого года проголосовал за вывод зарубежных войск с территории государства и высказался за пересмотр сотрудничества с возглавляемой американцами международной антитеррористической коалицией. Такие меры были ответом на американскую операцию в районе международного аэропорта Багдада. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке.

После этих событий международная коалиция во главе с США передала военным Ирака ряд объектов, где до этого дислоцировались американские военные, в том числе ряд авиабаз и штаб-квартиру военных советников коалиции.

*Террористическая организация, запрещена в России

ИСТОЧНИК KP.RU