Дегтярёв рассказал об изъятых у митингующих в Хабаровске ножах и топоре

28 Июль 2020 2020-07-28T08:57:49+03:00

Дегтярев сообщил, что у участников несогласованной акции в Хабаровске изъяли ножи и топор Фото: Иван МАКЕЕВ

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Полиция изъяла у участников акции в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала несколько ножей и топор. Об этом временно исполняющий обязанности главы региона Михаил Дегтярёв сообщил в прямом эфире в Instagram.

- Можете себе представить? Зачем человек пришел с топором на несанкционированную акцию? Давайте оставаться дома, заниматься своими делами, помогать родным и близким и беречь друг друга, - заявил Дегтярёв и призвал всех хабаровчан к соблюдению необходимой дистанции и ношению масок.

Он также отметил, что с уважением относится к тем, кто поддерживает Сергея Фургала.

- Это абсолютно нормально - иметь свое мнение, защитить моего однопартийца, - добавил врио губернатора и отметил, что с его стороны лучшей помощью будет завершить намеченные Фургалом "хорошие дела".

ИСТОЧНИК KP.RU