В России выявили 5 395 новых случаев заражения коронавирусом

28 Июль 2020 2020-07-28T10:39:48+03:00

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За минувшие сутки в России выявили 5 395 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа в 84 российском регионе, из заболевших 30 процентов не имели каких-либо клинических проявлений болезни. Таким образом, по состоянию на вторник, 28 июля, общее количество инфицированных в стране составляет 823 515 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб.

Больше всего новых случаев заболевания зарегистрировано в Москве – 674 заболевших, Свердловской области – 209 и в Ханты-Мансийском Автономном округе - 187

За сутки число выздоровевших вновь превысило количество заболевших и составило 8 888 человек. Всего с начала пандемии в стране выздоровели уже 612 217 пациентов.

Также зарегистрировано 150 летальных исхода среди заболевших коронавирусом, а за весь период жертвами инфекции в России стали 13 504 человек.

Как писал сайт kp.ru, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус ранее предупредил об усилении пандемии и указал на то, что за последние шесть недель количество инфицированных практически удвоилось. Всего в мире, по данным американского университет Джонса Хопкинса, число инфицированных превысило отметку в 16,3 миллиона. Число умерших в мире уже более 650 тысяч человек

ИСТОЧНИК KP.RU