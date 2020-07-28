МИД РФ назвал появление С-400 в Арктике логичным шагом для обороны страны

28 Июль 2020 2020-07-28T11:21:39+03:00

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Размещение российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» на арктических островах является логичным шагом, который нужен исключительно в целях обороны страны. Так заявление посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Николай Корчунов прокомментировал заявление командующего ВМС США в Европе и Африке адмирала Джеймса Фогго об опасности новых российских баз в Арктике и размещения там ЗРК.

«Что касается появления систем С-400 на российских арктических островах — это логичный шаг после создания сплошного радиолокационного поля над территорией нашей страны. Система С-400 имеет исключительно оборонное предназначение», - передает «РИА Новости» слова дипломата.

Корчунов также обратил внимание на то, что Россия воздерживается от проведения военных учений в Арктике с неарктическими государствами, поскольку «военная активность в высоких широтах лишь ослабляет региональную безопасность, повышает конфликтность и напряженность»

Ранее первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Майкл Мерфи заявил, что наращивание Москвой военного присутствия в Арктическом регионе «выходит за рамки обороны», и призвал Вашингтон ответить на это.

ИСТОЧНИК KP.RU