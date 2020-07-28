2020-07-28T11:14:09+03:00
Экономика

Пекин начал строительство участка российско-китайского газопровода «Восточный маршрут»

Трубопровод соединит уезд Юнцин и город Шанхай
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Пекин начал строительство южного участка российско-китайского газопровода «Восточный маршрут»Пекин начал строительство южного участка российско-китайского газопровода «Восточный маршрут»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Пекин начал строительство южного участка российско-китайского газопровода «Восточный маршрут», который является продолжением трубопровода «Сила Сибири», и должен соединить уезд Юнцин городского округа Ланфан в северо-восточной провинции китайского Хэбэй и город центрального подчинения Шанхай.

ИСТОЧНИК KP.RU

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