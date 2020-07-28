2020-07-28T11:49:28+03:00
Общество

Российские компании будут терять $4,8 млрд ежегодно после введения углеродного сбора, считают эксперты

Новые правила налогового сбора на выбросы углекислого газа могут быть введены в Европе к началу 2022 года
Анастасия РЫШКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Введение углеродного сбора на импорт товаров приведет к большим финансовым затратам в РоссииВведение углеродного сбора на импорт товаров приведет к большим финансовым затратам в РоссииФото: ТАСС
Изменить размер текста:

Boston Consulting Group (BCG) предоставила исследования, согласно которым российские экспортеры могут потерять от $3 млрд до $4,8 млрд в год, если будет введен налоговый сбор на выбросы углекислого газа.

"Если не учитывать часть товаров и услуг, которые пока не включены в ETS ЕС (Emission trading scheme - cхема торговли квотами на эмиссии парниковых газов), например транспортные услуги, то облагаемая новым сбором база составит около 100-160 млн тонн, что приведет к дополнительной нагрузке для экспортеров из России на уровне порядка $3-4,8 млрд в год", - сказали эксперты.

В исследовании идет речь о введении углеродного сбора на импорт товаров, который Европейская комиссия (ЕК) может ввести в рамках "Европейского зеленого курса" с целью создания конкурентного преимущества для зарубежных компаний с невысокими выбросами парниковых газов.

В BCG считают, что новые правила сбора могут быть введены к началу 2022 года.

В ходе исследования выяснилось, что Россия может сильно пострадать от введения этого налога, потому как после Китая она занимает второе место по объему углеродоемкого экспорта в Евросоюз (ЕС), сообщает ТАСС.

В России самую большую нагрузку испытает нефтегазовая промышленность. Ее объем составит 45-53% и обойдется в $1,4-2,5 млрд. Также это коснется металлургические, горнодобывающие компании и производителей стали. Их объем составит 25-30% сбора, и выйдет в $0,4-0,6 млрд. Аналитики считают, что этот вопрос коснется и производителей удобрений, целлюлозно-бумажной и стекольной продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Иран отработал атаку на американский авианосец
Песков рассказал, от чего зависит мера пресечения обвиняемому в госизмене Сафронову
Эксперты посоветовали, как защититься от мошенников при сделках с недвижимостью
Названы следующие страны, с которыми Россия откроет авиасообщение
Прокуратуре могут снова разрешить возбуждать уголовные дела
В Росстате составили портрет верующего россиянина
МИД РФ ответил на претензии Пентагона к ледоколу «Иван Папанин»
Земле угрожает геомагнитная буря 28 и 29 июля
Мультфильм «Маша и Медведь» попал в пятерку любимых брендов мира
Психолог назвала признаки готовности ребенка к первому классу
YouTube заблокировал канал Царьград ТВ
Крупные российские банки столкнулись с оттоком валютных вкладов
Центр "Вектор" начал клинические испытания вакцины от коронавируса
В России 17 организаций создают 26 вакцин от коронавируса
Российские компании будут терять $4,8 млрд ежегодно после введения углеродного сбора, считают эксперты
Актер Райан Рейнольдс объявил награду в 5 000 долларов за плюшевого медведя