Российские компании будут терять $4,8 млрд ежегодно после введения углеродного сбора, считают эксперты

28 Июль 2020 2020-07-28T11:49:28+03:00

Новые правила налогового сбора на выбросы углекислого газа могут быть введены в Европе к началу 2022 года

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Boston Consulting Group (BCG) предоставила исследования, согласно которым российские экспортеры могут потерять от $3 млрд до $4,8 млрд в год, если будет введен налоговый сбор на выбросы углекислого газа.

"Если не учитывать часть товаров и услуг, которые пока не включены в ETS ЕС (Emission trading scheme - cхема торговли квотами на эмиссии парниковых газов), например транспортные услуги, то облагаемая новым сбором база составит около 100-160 млн тонн, что приведет к дополнительной нагрузке для экспортеров из России на уровне порядка $3-4,8 млрд в год", - сказали эксперты.

В исследовании идет речь о введении углеродного сбора на импорт товаров, который Европейская комиссия (ЕК) может ввести в рамках "Европейского зеленого курса" с целью создания конкурентного преимущества для зарубежных компаний с невысокими выбросами парниковых газов.

В BCG считают, что новые правила сбора могут быть введены к началу 2022 года.

В ходе исследования выяснилось, что Россия может сильно пострадать от введения этого налога, потому как после Китая она занимает второе место по объему углеродоемкого экспорта в Евросоюз (ЕС), сообщает ТАСС.

В России самую большую нагрузку испытает нефтегазовая промышленность. Ее объем составит 45-53% и обойдется в $1,4-2,5 млрд. Также это коснется металлургические, горнодобывающие компании и производителей стали. Их объем составит 25-30% сбора, и выйдет в $0,4-0,6 млрд. Аналитики считают, что этот вопрос коснется и производителей удобрений, целлюлозно-бумажной и стекольной продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU