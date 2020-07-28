2020-07-28T14:57:44+03:00
Экономика

Центробанк назвал сроки восстановления российской эконоомики

Ранее ЦБ изменил прогноз по спаду ВВП РФ
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Центробанк оценил сроки восстановления российской экономикиЦентробанк оценил сроки восстановления российской экономикиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Российская экономика сможет восстановиться к уровню 2019 года только в первом квартале 2022 года. Об этом заявила первый зампред Банка России Ксения Юдаева.

- Мы видим восстановление экономики к уровню 2019 года только, наверно, в первом квартале 2022 года, и выход к тренду, который виделся до этого, наверно, к концу 2022 года, - сообщила Юдаева на онлайн-конференции "Ведомостей".

Она также добавила, что дальнейшее развитие экономики будет зависеть от структурных сдвигов, вызванных кризисом. Речь идет о цифровизации, удаленном режиме работы и так далее.

- Эти структурные сдвиги повлияют в том числе и на потенциальные темпы роста, и конечно, хотелось бы, чтобы среднесрочный и долгосрочный эффект был положительным, чтобы мы воспользовались этим стрессом как возможностью для того, чтобы ускорить экономическое развитие, - подчеркнула Юдаева.

Ранее ЦБ обновил прогноз по спаду ВВП России в 2020 году. Аналитики полагают, что ВВП понизится на 4,5-5,5%, а не на 4-6%, как ожидалось ранее. Кроме этого, регулятор повысил прогноз по средней цене на нефть Urals на 2020 - с $27 до $38 за баррель. Затем, в 2022 году стоимость сырья должна повысится до $45 за баррель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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