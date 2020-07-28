Медведев заявил, что пандемия коронавируса влияет на уровень преступности
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев анонсировал проведение совещание по вопросам криминогенной обстановки в период пандемии коронавируса, которое должно состоятся в четверг, 30 июля.
Медведев назвал пандемию «весьма сложным социальным фактором». По его словам, «в ряде случаев способствовала обострению различных негативных явлений, включая преступность».
В ходе видеоконференции он провел встречу с главой Северной Осетии Вячеславом Битаровым и первым заместителем министра экономического развития Михаилом Бабичем, зампред Совбеза обратил внимание на увеличение количества безработных, которая «конечно так или иначе сказывается на криминальном фоне», а также на состоянии преступности.
«Мы эти данные обобщим, подготовимся к совещанию, которое у меня будет через два дня», - отметил он.
Напомним, ранее официальный представитель СК Светлана Петренко рассказала, что киберпреступность в России увеличилась в 20 раз за последние семь лет. По ее словам, злоумышленники с помощью технологий крадут личные сбережения граждан, распространяют порнографию и экстремистские материалы
ИСТОЧНИК KP.RU