2020-07-28T17:02:53+03:00
Политика

Глава «Ростеха» рассказал о поставке второй партии С-400 Турции

Россия досрочно выполнила обязательства по первой поставке зенитных ракет
Ксения АНУФРИЕВА
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Глава «Ростеха» рассказал о поставке второй партии С-400 Турции. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАССГлава «Ростеха» рассказал о поставке второй партии С-400 Турции. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Во вторник, 28 июля, генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов представил российскому президенту Владимиру Путину отчет о деятельности государственной корпорации за прошлый год. В ходе встречи он рассказал главе государства о поставках ракетных систем «Триумф» Турции, сообщает на официальном сайте Кремля.

Сергей Чемезов сообщил, что Россия досрочно выполнила перед турецкой стороной обязательства по первой части поставок зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» и сейчас прорабатывает вторую часть поставок.

- Это первый контракт такого масштаба в государство НАТО. В настоящее время мы отрабатываем возможную вторую часть поставки, - рассказал он.

Глава «Ростеха» отметил, что сумма контракт составила 2,5 миллиарда долларов.

Как ранее писал сайт kp.ru, Чемезов также сообщил Путину, что с апреля текущего года в России создали более 3,5 миллионов комплектов одежды для инфекционистов и первая отечественная четырехвалентная вакцина для профилактики гриппа по стандартам ВОЗ – прививка защищает от четырех различных штаммов гриппа.

Чемезов сообщил о работе над поставкой второй партии С-400 в Турцию.Россия досрочно выполнила свои обязательства по поставке ЗРК С-400 «Триумф» в Турцию и работает над возможной поставкой второй партии систем ПВО

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ИСТОЧНИК KP.RU

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