Глава «Ростеха» рассказал о поставке второй партии С-400 Турции
Во вторник, 28 июля, генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов представил российскому президенту Владимиру Путину отчет о деятельности государственной корпорации за прошлый год. В ходе встречи он рассказал главе государства о поставках ракетных систем «Триумф» Турции, сообщает на официальном сайте Кремля.
Сергей Чемезов сообщил, что Россия досрочно выполнила перед турецкой стороной обязательства по первой части поставок зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» и сейчас прорабатывает вторую часть поставок.
- Это первый контракт такого масштаба в государство НАТО. В настоящее время мы отрабатываем возможную вторую часть поставки, - рассказал он.
Глава «Ростеха» отметил, что сумма контракт составила 2,5 миллиарда долларов.
Как ранее писал сайт kp.ru, Чемезов также сообщил Путину, что с апреля текущего года в России создали более 3,5 миллионов комплектов одежды для инфекционистов и первая отечественная четырехвалентная вакцина для профилактики гриппа по стандартам ВОЗ – прививка защищает от четырех различных штаммов гриппа.
Чемезов сообщил о работе над поставкой второй партии С-400 в Турцию.Россия досрочно выполнила свои обязательства по поставке ЗРК С-400 «Триумф» в Турцию и работает над возможной поставкой второй партии систем ПВО
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ИСТОЧНИК KP.RU