Песков заявил, что у Путина «все нормально, рабочий график продолжается» Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал о состоянии здоровья Владимира Путина, отвечая на соответсвующий вопрос журналистов на фоне новостей о том, что белорусский лидер Александр Лукашенко переболел коронавирусной инфекцией.

- Не волнуйтесь. У Путина все нормально, рабочий график продолжается, - сказал официальный представитель Кремля.

Напомним, что Александр Лукашенко рассказал о своем заболевании 28 июля. Глава государства заявил, что вчера медики в ходе исследования обнаружили, что политик был заражен коронавирусом, но уже вылечился. Инфекцию он перенес без клинических симптомов, "на ногах".

Как ранее писал сайт kp.ru, по данным Роспотребнадзора в России антитела к коронавирусной инфекции выявлены у 20-25% обследованных пациентов. Специалисты уточнили, что пока нет точной информации о сохранении иммунитета к заражению при имеющихся антителах.