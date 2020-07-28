2020-07-28T17:55:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Александр Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом

Белорусский лидер перенес болезнь без симптомов
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом в бессимптомной формеЛукашенко заявил, что переболел коронавирусом в бессимптомной формеФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что уже переболел коронавирусной инфекцией. По его словам, болезнь он перенес «бессимптомно, на ногах». Об этом лидер государства рассказал 28 июля, во вторник, во время встречи с руководством и личным составом белорусских ведомств при посещении войсковой части.

- Я приношу извинения за своей голос, в последнее время необходимо много говорить. Удивительно, но сегодня вы встречаетесь с человеком, который умудрился на ногах и без симптомов перенести коронавирусную инфекцию. Заключение об этом вчера сделали медики, - рассказал президент, чьи слова цитирует "Белта".

Александр Лукашенко напомнил, что в стране 97 процентов населения переносят болезнь без клинических проявлений.

- Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомны. Теперь и я попал в золотой фонд Беларуси, перенеся эту заразу, - добавил политик.

Президент Белоруссии не уточнил, в какой именно период он болел коронавирусом.

Александр Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число «заминированных» зданий в Москве выросло до 50
Новый тип коронавируса во Вьетнаме: эксперты сказали, при каких условиях зараза не получит распространения
Александр Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом
Минпромторг готовит "план Б" для магазинов на случай второй волны коронавируса
Экс-главе Коми Гайзеру предъявлено обвинение в превышении полномочий
Глава «Ростеха» рассказал о поставке второй партии С-400 Турции
Эксперт призвал не считать выплаты пенсий из средств коррупционеров «палочкой-выручалочкой»
Медведев заявил, что пандемия коронавируса влияет на уровень преступности
Масоны поддержали появление сети 5G в России
Обвиняемый в госизмене Иван Сафронов отказался от сделки со следствием
«Гонял вандалов» и травмировался: Кличко рассказал, как провел выходные
Курс евро превысил 85 рублей впервые со 2 апреля
Коронавирус у Мариано Диаса: футболиста "Реала" не стали госпитализировать
Путин оценил важность международного термоядерного реактора ИТЭР
В Израиле обнаружили церковь возрастом 1300 лет с украшенными мозаичными полами
В Латвии высказались за назначение Россией постпреда при НАТО
Экс-премьер Малайзии признан виновным по делу о хищении 4,5 млрд долларов
Первая российская компания получила лицензию на создание 5G сети
Центробанк назвал сроки восстановления российской эконоомики
Австралийка обнаружила странных морских существ на берегу океана
Зеленский разрешил китайцам прилетать в Украину без виз
В ПФР в этом году зачислят около 20 млрд коррупционных рублей, сообщил Минфин
Леонид Кучма ушел из контактной группы по Донбассу
В Роспотребнадзоре рассказали, сколько россиян имеют антитела к коронавирусу
В Кремле ожидают, что Михаил Дегтярев проявит заботу о жителях Хабаровского края
Трамп обвинил американские СМИ в героизации погромщиков
В Москве "заминировали" здание редакции издательского дома "Комсомольская правда"
Бельчонок и Океана: Власти рассказали о самых необычных именах для новорождённых в Москве
Россия в ближайшее время расширит список стран для открытия авиасообщения