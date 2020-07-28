Рейды по проверке масочного режима проходят в метро Москвы

28 Июль 2020 2020-07-28T20:19:06+03:00

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В общественном транспорте российской столицы, в том числе и московском метро, активно продолжаются рейды по проверке масочно-перчаточного режима. Если пассажир после обращения контролера надевает средства индивидуальной защиты, то штраф ему не грозит, рассказали в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".

- Проверочные рейды не прекращались, они проходят с момента введения в городе масочно-перчаточного режима. Обязательное ношение средств индивидуальной защиты отменили на улицах Москвы, но по указы мэра средства защиты по-прежнему необходимо носить в городском общественном транспорте, - рассказали ТАСС в пресс-службе.

Такие проверки проходят выборочно в вестибюлях и вагонах метро. За одну неделю контроль охватывает все станции города. В первую очередь, проверяющие информируют о необходимости ношения средств индивидуальной защиты в транспорте, а в случае их отсутствия рекомендуют приобрести в кассах метро или вендинговых аппаратах. За нарушение масочно-перчаточного режима предусмотрен штраф в размере пяти тысяч рублей, но если пассажир соглашается надеть маску и перчатки, то санкции ему не грозят.

ИСТОЧНИК KP.RU