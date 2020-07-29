Один человек погиб и шесть пострадали в ДТП с автобусом в Москве

29 Июль 2020 2020-07-29T07:31:03+03:00

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В Москве на пересечении улицы Ташкентская с Рязанским проспектов произошла авария с участием пассажирского автобуса, который столкнулся с "ГАЗелью". На место прибыли оперативные службы, изначально сообщали о трех пострадавших, но вскоре стало известно, что помощь медиков понадобилась шести участникам ДТП. Один человек погиб.

- Погибшая — женщина в возрасте 30-35 лет — была пассажиркой автобуса, - сообщили в экстренных службах корреспондентам РИА Новости.

В департаменте транспорта Москвы сообщили, что автобус следовал по маршруту № 209. Авария произошла прямо на перекрестке, автобус, судя по записям с камер наблюдения, выехал на зеленый сигнал светофора, водитель "Газели" - на "красный". По предварительным данным, он двигался с превышением допустимой скорости.

- Имеются подозрения на то, что водитель автомобиля ("ГАЗели") находился в состоянии алкогольного опьянения. Водитель автобуса – грамотный профессионал, имеет 40-летний стаж вождения. В этот день на маршруте он отработал только 2 часа,- сообщили в Дептрансе.

В ведомстве приводят данные по пострадавшим: 4 человека в автобусе получили травмы, один человек погиб. В "Газели" двое раненых.

ИСТОЧНИК KP.RU