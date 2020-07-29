Минобороны РФ отреагировало на обвинения в нарушении финской границы

29 Июль 2020 2020-07-29T09:31:09+03:00

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Российские военные перебазировали четыре истребителя Су-27 из Карелии на аэродром в Калининградской области по согласованному маршруту, полет проходил в соответствии с международными правилами. Так в Министерстве обороны России прокомментировали обвинения в нарушении финских границ

«Полет осуществлен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля», - отметили в военном ведомстве.

Кроме того, в министерстве обратили внимание на то, что перелет российских истребителей проходил по ранее согласованному маршруту, а экипажи оставались на постоянной связи с пунктами управления воздушным движением.

Ранее Минобороны Финляндии заявили, что во вторник, 28 июля, четыре российских истребителя якобы без согласования воздушное пространство страны. Расследованием инцидента занялся финская погранслужба.

ИСТОЧНИК KP.RU