Конгресс США призвал увеличить поставки газа союзникам по НАТО
В Конгрессе США подготовили законопроект, призывающий Вашингтон увеличить поставки газа в ЕС и страны-союзники по НАТО, чтобы снизить зависимость этих государство от российского топлива.
Документ подготовили конгрессмены Кэрол Миллер и Дэвид Маккинли. Политики уверены, что увеличение экспорта газа поможет обеспечить энергетическую безопасность партнеров США.
«Законопроект «О сотрудничестве с европейскими партнёрами в области энергетической безопасности» (ESCAPE) подразумевает разработку правительством США всеобъемлющей трансатлантической энергетической стратегии, которая увеличит объёмы американского экспорта и поможет обеспечить энергетическую безопасность нашим союзникам по НАТО посредством американских энергоносителей», — цитирует пояснительное сообщение к законопроекту RT.
Инициатива также предполагает обязать министра энергетики США ускорить процесс ободрения заявок на экспорт природного газа странам-партнерам, «чья национальная безопасность имеет первостепенное значение».
Авторы законопроекта выразили мнение, что Россия может использовать природные ресурсы в качестве геополитического оружия, чтобы угрожать партнерам США.
ИСТОЧНИК KP.RU