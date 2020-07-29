В МИД России не стали рассматривать ноту протеста Украины из-за парада в Севастополе и вернули отправителю

29 Июль 2020 2020-07-29T11:07:59+03:00

В ведомстве посоветовали властям Украины свыкнуться с мыслью, что Крым и Севастополь - "неотъемлемая часть России"

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В российском МИД не стали вчитываться в ноту протеста, отправленную Украиной из-за парада в честь Дня ВМФ в Севастополе. Документ решили " в соответствии со сложившейся практикой" оставить без рассмотрения и вернули обратно отправителю, сообщили РИА Новости в ведомстве.

- Коллегам в Киеве рекомендовали бы избавиться от иллюзий и свыкнуться с мыслью, что Республика Крым и город федерального значения Севастополь - неотъемлемая часть Российской Федерации. Такой выбор сделали жители Крыма в 2014 году,- сообщили в МИД.

Украинцы заявили, что парад в Черном море нарушает нормы международного права. Сначала обратились в российское посольство в Киеве, а затем уже опубликовали заявление на сайте МИД Украины.

В российском МИД ответили, поскольку Севастополь и Крым - часть РФ, то страна, как суверенное государство, может проводить парады на своей территории, для этого разрешение или одобрение сторонних государств не требуется.

ИСТОЧНИК KP.RU