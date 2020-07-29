Эксперт рассказала, изменятся ли из-за коронавируса правила этикета

29 Июль 2020 2020-07-29T11:21:49+03:00

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Президент Национальной Ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу НАДЭП Альбина Холгова в эфире радио «Комсомольская правда» ответила на вопрос о том, почему защитная маска для лица не войдет в нормы этикета. Эксперт отметила, что правила не формируются так быстро.

«Этикет - крайне медленная наука, она эволюционирует, но не так быстро, как мода, как другие, может быть, вещи, которые меняют нашу жизнь, поэтому посмотрим»,- сказала Холгова.

Альбина Вячеславовна отметила, что маска для многих людей является не приятным предметом, закрывающим большую часть лица и затрудняющим дыхание.

Эксперт также рассказала, что многие привычные вещи вернутся после пандемии.

«Когда только началась пандемия и был ее разгар, очень многие говорили, что не вернутся в нашу жизнь прежние правила приветствия – объятия, поцелуи в щеку, какие-то еще вещи. Но вот мы видим, что, когда ограничения ослабли, то привычные способы приветствия в нашу жизнь вернулись. Может быть, пока не в полной мере, но все будет зависеть от того, что скажут нам медики», - заключила Альбина Холгова.

ИСТОЧНИК KP.RU