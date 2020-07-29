2020-07-29T11:39:31+03:00
Общество

Какую маску лучше носить в жаркую погоду, рассказала врач-терапевт

Специалист отметила, что маски с респиратором не обязательны в обычной жизни
Анастасия РЫШКОВА
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В жаркую погоду подойдут обычные медицинские маскиВ жаркую погоду подойдут обычные медицинские маскиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Маски стали привычным аксессуаром ежедневного использования. О том, какая маска лучше всего защищает в жару, в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала врач-терапевт Надежда Александровна Чернышова.

«Маски-респираторы, которые рекомендуется носить тем, у кого большая вирусная нагрузка, конечно, хороши, но все же они имеют очень высокую степень защиты. Вот если вы посмотрите на изображения врачей, которые работают в красной зоне, у них такие своеобразные маски с респиратором. Вот они фильтруют воздух, вот они как раз и показаны тем людям, которые работают с большой вирусной нагрузкой. А нам с вами такие меры предосторожности не совсем оправданы», - сказала врач-терапевт.

Надежда Чернышева отметила, что маски с респиратором не обязательны в обычной жизни. Для ежедневного использования подойдут одноразовые медицинские маски, которые сшиты из более легкого материала и подходят для носки в жаркую погоду.

«В жару нужно стараться подолгу в маске не находиться и менять ее каждые два часа. И лучше использовать одноразовые маски, конечно», - подчеркнула врач-терапевт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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