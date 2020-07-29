2020-07-29T16:45:16+03:00
В мире

В Индии полиция арестовала козу за отсутствие защитной маски

Животное отпустили, но предупредили, что в дальнейшем подобные действие непозволительны
Анастасия РЫШКОВА
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Индийская коза была арестована за отсутствие маскиИндийская коза была арестована за отсутствие маскиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В индийском городе Канпур, штат Уттар-Прадеш, полицейские арестовали козу за отсутствие защитной маски.

Охрана района Бекон-Гейндж в центре города заметила козу без специального средства защиты и забрала на джипе в полицейский участок. За козой приехал хозяин, который очень просил отпустить животное. Полицейские разрешили забрать «нарушительницу» порядка, но предупредили о том, что подобные действия в дальнейшем недопустимы.

«Люди заставляют собак носить маски, почему бы козе не делать этого?» — прокомментировал случай офицер полицейского участка Сайфуддин Бег, сообщает издание Dunya News.

Индия является третьей в мире страной по количеству инфицированных коронавирусом людей. 1 531 669 случаев Covid-19 зарегистрировано индийскими врачами. Власти отмечают, что этих показателей удалось бы избежать, если бы граждане серьезнее относились к правилам, введенным в связи с мировой пандемией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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