В СК создали отдел по расследованию эпидемиологических преступлений

29 Июль 2020 2020-07-29T17:00:03+03:00

В СК создали подразделение по расследованию преступлений в сфере экологии и эпидемиологии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Подразделение также будет заниматься правонарушениями в сфере экологии

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В Следственном комитете России создано подразделение по расследованию преступлений в сфере экологии и эпидемиологии, сообщили в ведомстве. Решение о формировании нового спецотдела принял глава правоохранительного ведомства Александр Бастрыкин, сообщила журналистам 29 июля официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Отдел по расследованию преступлений в сфере экологии и эпидемиологии создали в структуре Главного следственного управления Следственного комитета. В настоящее время к подследственности правоохранителей СК относится большое количество экологических правонарушений, и в ведомстве уже есть специалисты, имеющие большой опыт их расследования.

- Объединение в рамках одного подразделения таких экспертов позволит нам консолидировать усилия и повысить эффективность расследования сложных преступлений, из-за которых причиняется вред окружающей среде и здоровью населения, - отметила Светлана Петренко.

ИСТОЧНИК KP.RU