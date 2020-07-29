В СК создали отдел по расследованию эпидемиологических преступлений
В Следственном комитете России создано подразделение по расследованию преступлений в сфере экологии и эпидемиологии, сообщили в ведомстве. Решение о формировании нового спецотдела принял глава правоохранительного ведомства Александр Бастрыкин, сообщила журналистам 29 июля официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Отдел по расследованию преступлений в сфере экологии и эпидемиологии создали в структуре Главного следственного управления Следственного комитета. В настоящее время к подследственности правоохранителей СК относится большое количество экологических правонарушений, и в ведомстве уже есть специалисты, имеющие большой опыт их расследования.
- Объединение в рамках одного подразделения таких экспертов позволит нам консолидировать усилия и повысить эффективность расследования сложных преступлений, из-за которых причиняется вред окружающей среде и здоровью населения, - отметила Светлана Петренко.
ИСТОЧНИК KP.RU