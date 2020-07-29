2020-07-29T17:00:03+03:00
Общество

В СК создали отдел по расследованию эпидемиологических преступлений

Подразделение также будет заниматься правонарушениями в сфере экологии
Ксения АНУФРИЕВА
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В СК создали подразделение по расследованию преступлений в сфере экологии и эпидемиологииВ СК создали подразделение по расследованию преступлений в сфере экологии и эпидемиологииФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Следственном комитете России создано подразделение по расследованию преступлений в сфере экологии и эпидемиологии, сообщили в ведомстве. Решение о формировании нового спецотдела принял глава правоохранительного ведомства Александр Бастрыкин, сообщила журналистам 29 июля официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Отдел по расследованию преступлений в сфере экологии и эпидемиологии создали в структуре Главного следственного управления Следственного комитета. В настоящее время к подследственности правоохранителей СК относится большое количество экологических правонарушений, и в ведомстве уже есть специалисты, имеющие большой опыт их расследования.

- Объединение в рамках одного подразделения таких экспертов позволит нам консолидировать усилия и повысить эффективность расследования сложных преступлений, из-за которых причиняется вред окружающей среде и здоровью населения, - отметила Светлана Петренко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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