29 Июль 2020 2020-07-29T17:07:27+03:00

Регионы получат девять миллиардов рублей на льготы россиянам по оплате ЖКХ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Изменить размер текста: A A

Глава российского правительства Михаил Мишустин в среду, 29 июля, подписал распоряжение, согласно которому регионам государства будет перечислено более девяти миллиардов рублей на предоставление льгот населению по оплате услуг ЖКХ. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

- В 30 регионах России появилась дополнительная потребность в субвенциях, поэтому было принято решение о перераспределении средств. На данные цели в текущем году в общей сложности предусмотрено более 106 миллиардов рублей, - отмечается в сообщении.

Представители правительства России уточнили, что речь идет о предоставлении льгот отдельным категориям россиян, в которые входят ветераны, инвалиды и люди, пострадавшие из-за радиационных или техногенных катастроф. По закону, они должны будут оплачивать только половину стоимость жилищно-коммунальных услуг, а оставшуюся половину выплатит регион. Расходы субъектов на эти цели возмещаются за счет федерального бюджета.

Напомним, что накануне кабинет министров также распределил ассигнования для выплат социальным работникам, безработным, а также семьям с детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU