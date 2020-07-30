Синоптики назвали регионы, где стоит ждать ливней и гроз
Синоптики Гидрометцентра предупреждают россиян о грядущем похолодании и ливнях с грозами.
Сообщается, что сильные дожди и порывы ветра ожидаются в европейской и азиатской частях России.
- Неблагоприятные условия погоды на европейской территории будут связаны с перемещением циклонического образования из Скандинавии. Заметные изменения будут в Псковской, Ленинградской областях, Карелии и Новгородской области, - рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд РИА Новости.
Также метеоролог предупредил об ухудшении погоды и сильных ливнях в четверг, 30 июля, в Новгородской области. Следом сильные дожди обрушатся на Архангельскую область и Коми. В этих регионах ожидается ветер порывами 15-20 метров в секунду.
Вильфанд уточнил, что на западе Центрального федерального округа тоже ожидаются сильные осадки. В частности, дожди буду в Смоленской и Брянской областях.
ИСТОЧНИК KP.RU