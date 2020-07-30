2020-07-30T06:31:00+03:00
Происшествия

Взрыв газа в Японии: один человек погиб и 17 пострадали

Все детали и обстоятельства происшествия выяснняются
Юлия КЕКОВА
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В Японии при взрыве газа в ресторане в городе Корияма один человек погиб и по крайней мере еще 17 пострадали. Само здание оказалось практически полностью уничтожено. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Взрыв прогремел в одном из местных ресторанов, который находился на финальной стадии ремонта, свою работу предприятие общепита должно было возобновить 31 июля.

Тем временем, местные спасатели и пожарные просят жителей соседних домов не приближаться к месту ЧП, поскольку там произошла утечка газа. В радиусе примерно 100 метров от места инцидента в домах от ударной волны повыбивало стекла, а у некоторых зданий оказались сильно повреждены стены и даже крыши.

Возгорание на месте происшествия пока не наблюдается. Эксперты выясняют все детали и обстоятелсьтва случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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