2020-07-30T12:48:13+03:00
Спорт

Станислав Черчесов: «Если УЕФА разрешит, сборная России может сыграть в сентябре в «Лужниках» со зрителями»

А вот Лигу чемпионов и Лигу Европы будут доигрывать без зрителей
Андрей ВДОВИН@av_esq
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал в интервью kp.ru, что национальная команда может сыграть ближайший официальный матч в «Лужниках» со зрителями на трибунах. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАССГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал в интервью kp.ru, что национальная команда может сыграть ближайший официальный матч в «Лужниках» со зрителями на трибунах. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал в интервью kp.ru, что национальная команда может сыграть ближайший официальный матч в «Лужниках» со зрителями на трибунах.

«Это решится со дня на день. Все зависит от позиции УЕФА. Лигу чемпионов и Лигу Европы будут доигрывать без зрителей. Но в тоже время в московском регионе Роскомнадзор разрешил заполнять трибуны на 50 процентов, и мы отправили в УЕФА соответствующий запрос. На основании их реакции РФС будет принимать решение. Но мы-то понимаем, что 50 процентов «Лужников» – это уже почти 40 тысяч болельщиков, которые могут поддержать сборную. Определенность наступит в самое ближайшее время», - заявил главный тренер сборной в разговоре с kp.ru.

Ближайший матч сборная России проведет с командой Сербии в рамках Лиги Наций 3 сентября. А 6 сентября команда Черчесова сыграет на выезде с Венгрией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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