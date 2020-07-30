Станислав Черчесов: Тренер сборной – это всегда немного работа «на удаленке»

- Это самый необычный сезон на вашей памяти?

- Да уж, ситуация сложилась нестандартная. Но теперь абсолютно всем понятно, что решение РФС доиграть сезон, и выявить чемпиона и обладателя Кубка России по спортивному принципу, было правильным. Но этот сезон получился необычным не только для нас в России, но и для всех в мире. Кто-то принял решение доиграть его, как мы, Италия или Англия…. А в Голландии и Франции чемпионаты решили остановить. Но глядя на то, как сейчас играют в Европе, думаю, теперь делают определенные выводы.

- Несколько матчей в России все-таки не были сыграны. В них командам с заболевшими Covid-19 игроками были записаны технические поражения.

- Это часть той ситуации, в которую попали все мы, от нее никто не застрахован. Заболевшие есть не только в российских командах: посмотрите, во французском «Нанте» только что обнаружили нескольких заразившихся футболистов. Надо сейчас проанализировать ситуацию, сделать поправки в регламент, и идти в новый сезон.

- Например?

- Если Роспотребнадзор при выявлениях коронавируса у отдельных футболистов снова будет отлучать от соревнований всю команду, а не заразившихся игроков, опять могут срываться матчи. С одной стороны это можно понять, с другой - закрывать всю команду на карантин при паре положительных тестов не кажется оптимальным решением. Возможно, в этом направлении стоит поработать. Ну и клубы тоже должны проявить в этой ситуации больше ответственности, и как можно четче соблюдать медицинский регламент. В других странах следят за этим намного строже. Вы знаете, что в Австрии у лидера чемпионата - клуба ЛАСК сняли 6 очков только из-за того, что их игроки тренировались не маленькими группами, а всей командой?

- Жестко. Вы сами посещали матчи РПЛ. Каково вам было оказаться в таких условиях на стадионе?

- Клубы соблюдали требования, и я, как и все, брал маску и перчатки из дома, если знал, что на арене их могут не дать, и шел на трибуну. Все понимают, что надо беречь себя и окружающих. В офисе РФС тоже жесткие требования: при входе нам измеряют температуру, обеззараживают, выдают маски, перчатки, и все относятся к этому с пониманием. Будем надеется, что скоро появится вакцина и весь мир вернется к нормальной жизни.

«Зенит» победил в Премьер-лиге с огромным отрывом. Он же взял кубок России. Фото: Донат Сорокин/ТАСС

- «Зенит» победил в Премьер-лиге с огромным отрывом. Он же взял кубок России. Чемпион действительно настолько сильнее всех?

- Турнирная таблица лучшего всего ответит на этот вопрос. «Зенит» сделал хорошие приобретения, состав у него укомплектован очень качественными игроками, а перед паузой питерцы создали себе хороший отрыв. Отмечу и качественную работу тренерского штаба во главе с Сергеем Семаком. Но важно было вот что: «Зенит» - единственный клуб, из которого во время пандемии не уехал ни один футболист домой. Все были в Санкт-Петербурге, под контролем, тренировались, и наиболее профессионально отнеслись к делу в такой нестандартной ситуации. Как итог – собрали все титулы, и кто скажет, что незаслуженно?

- Оба лучших бомбардира завершившегося чемпионат тоже играют в «Зените». Но у Дзюбы помимо 17 голов еще и 13 голевых передач. В игре капитана сборной появилось что-то новое в этом сезоне?

- Каждый футболист проходит несколько фаз в своей карьере. Форварды вначале ценят только голы, но потом учатся получать удовольствие от разных моментов игры – и от удачного прессинга и от хорошо вскрытой зоны и так далее. Сейчас у Дзюбы такой период, когда голевые передачи ему приносят не меньшее удовлетворение, чем забитые мячи. Он действительно стал более разнообразным исполнителем. Другой вопрос, что это разнообразие приходит, когда тебя окружают партнеры высокого класса. Если бы рядом с Дзюбой не было Азмуна, то цифры в графе «ассисты» у него были бы заметно скромнее – когда ты наконечник атаки, голевые передачи просто некому раздавать. А сейчас Артем уходит во фланги, диапазон его действий расширился. Мы стараемся проецировать это на сборную. Например, в матче с Сан-Марино когда в пару к Дзюбе вышел Комличенко, Артем исполнял ту же роль, что и в «Зените».

Оба лучших бомбардира завершившегося чемпионат тоже играют в «Зените». Фото: Донат Сорокин/ТАСС

- Его в разных рейтингах сейчас называют лучшим игроком сезона. Согласны?

- Технический комитет РФС собирался, и там мы тоже назвали Дзюбу лучшим игроком практически единогласно. Но лучшим его делаем не мы, а его голы, передачи и, главное, титулы. Так что все объективно. Хотя достойных соперников у него было немало – Азмун, Миранчук, Крыховяк… Список можно продолжить.

- Чей прогресс вас еще порадовал?

- Это был очень необычный сезон. В нем о прогрессе мы позволяли себе только аккуратно мечтать. И важнее было сохранить то, что мы имели. Гораздо больше мы следили, чтобы игроки из основной обоймы и ближайшей перспективы не растеряли что-то из своих лучших качеств. Не могу сказать, что нас устроило все, что мы увидели, но ситуация такая, какая она есть.

- В конце чемпионата вновь была дискуссия, сколько команд должно быть в РПЛ 16 или 18. Ваше мнение, как тренера сборной?

- Если все 18 клубов конкурентоспособны и в игровом, и в инфраструктурном плане, то это можно обсуждать. Но не в предстоящем сезоне. И при 16 клубах мы на исполкоме РФС при принятии календаря дискутируем о том, где найти время для подготовки сборной России к Евро. Что было бы при 18-ти?

- Принятым календарем вы удовлетворены?

- Чемпионат закончится 16 мая. То есть на подготовку к Евро у нас будет на четыре дня меньше, чем на сборы перед ЧМ-2018. Мы с этим согласились – понимаем же, что ситуация непростая. Но предлагалось сдвинуть окончание чемпионата еще на неделю, и тогда мы бы не досчитались 11 дней подготовки. Это была бы слишком большая потеря для нас. Сильные качества сборной России могут проявиться только при соответствующей предтурнирной работе. РПЛ и исполком РФС согласились с нашими доводами: все же понимают, что это важно для всего нашего футбола.

- В следующем сезоне должен начать действовать новый лимит на легионеров - 8 иностранцев + 17 россиян в заявке. Тренерский штаб уже анализировал, как он отразится на первой сборной?

- С одной стороны российских игроков в заявке станет больше, и в топ-клубах они попадут в конкурентную среду. С другой – на поле сможет выходить не 6 легионеров, а 8. Но опять же травмы, дисквалификации тоже надо держать в уме, и шансы у российских игроков будут. Так что плюсов должно быть больше.

- В этом чемпионате полноценно заработал VAR (система видеоарбитров). Был расчет на то, что с его внедрением скандалов с судейством станет меньше. Но, кажется, накал остался прежним.

- Не заставляйте меня рассказывать журналисту, что скандалы можно придумать на любом ровном месте. Но VAR работает всего год, это «ребенок», который учится ходить, и порой возникает недопонимание. Особенно, когда команда забивает гол и не знает, радоваться ли ей или нет. А потом, когда гол засчитан, эмоции ушли и вроде как уже и глупо обниматься. Когда же ты в игре, а пауз с просмотром VAR становится слишком много, это сбивает темп и раздражает. А скандалы порой возникают из-за незнания или недопонимания правил болельщиками, игроками и тренерами, кстати, тоже. Как и журналистами. Их трактовки постоянно меняются, существует огромное количество судейских нюансов, и все это надо объяснять участникам процесса как можно чаще – раз в месяц или после каждого тура. Мы, кстати, встречались с главой судейского корпуса Кашшаи пару раз, мне кажется, он все это понимает и анализирует.

Игорь Акинфеев. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

- Еще про итоги РПЛ: три вратаря провели 13 матчей «на ноль»: Акинфеев, Беленов и Дюпин. Первые двое - хорошо известны болельщикам. Как пристально вы смотрите за Дюпиным?

- Нам хорошо известны все – работа у нас такая. Вышеназванные голкиперы провели хороший сезон, это мы для себя отметили. Но вы читали что говорил главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий про Дюпина?

- Что вратари из ведущих клубов лучше справляются с тем давлением, что есть в сборной.

- Добавить нечего. А следим мы действительно за многими. В марте, когда отменили контрольные игры со Швецией и Молдавией, хотели провести селекционный сбор для потенциальных игроков сборной России, тех, кто проявляет себя в клубах, и с кем хотелось бы познакомиться в рабочем режиме. Но спортивные базы закрылись, и идея, к сожалению, не была реализована.

- Но не пропала? В 2021 году можете провести такой сбор?

- Вы видели календарь? В нем пока невозможно найти какое-либо окно.

- Достаточно неожиданно уехал в «Сельту» Смолов. Увидели ли вы что-то новое в его игре в Испании?

- Два гола «Реалу» и «Барселоне» - это же новое? Он им раньше не забивал. Но новое в игроке лучше всего видно при совместной работе. Если бы мы вызвали Смолова из «Сельты», то сравнили бы его со Смоловым из «Локомотива», и сделали бы выводы. Мы не знаем, где Федор продолжит карьеру, но человек, играя в другой лиге и живя в другой стране, многое может приобрести. Там и скорости хорошие, и образно говоря локтями он должен работать больше, чтобы пробиться в состав. Так что Смолов может извлечь плюсы для себя. А мы тогда постараемся превратить их в плюсы для сборной. Но каждый игрок сам выбирает свой путь, мы в сборной никому ничего не советуем. И если только игроки спрашивают – то делимся взглядом со стороны.

- Еще один наш легионер – Александр Головин. Сезон у него получился коротким. Может ли это стать его преимуществом на старте следующего сезона?

- Гораздо важнее, что у него появился новый тренер, чуть ли не пятый за время игры Головина в «Монако». Мы три дня назад очень долго говорили с Александром по видео. С одной стороны хорошо, когда с новым тренером ты узнаешь что-то новое, приобретаешь новое видение и новые качества. Но каждый раз непонятно, на какой позиции тебя будут использовать, с каким функционалом. Так что посмотрим, как Головин войдет в сезон. Но мы созванивались с ним, когда он был в Калтане. Судя по контрольным матчам, Александр находится в хорошей форме и чувствует себя неплохо.

- Одна из главных интриг межсезонья - возможный отъезд Алексея Миранчука в иностранный чемпионат. Он по-вашему мнению созрел для игры в лучших лигах Европы?

- Если брать саму игру – предпосылки есть. Голы, передачи, действия – все на уровне. Но есть еще внутреннее состояние человека. И только он сам понимает, созрел ли для перехода или нет. А это самое главное. Для нас же в сборной важно, чтобы наши футболисты играли в сильных клубах – в топ-командах в России, в сильных лигах. Недели три назад, когда опять пошли разговоры о переходах, мы говорили с Алексеем. Я попросил его, чтобы все это статьи, новости и инсайды не отвлекали от главного. Судя по голам и игре, разговор бы правильным и вовремя.

- Последний матч в 2019 году сборная провела в ноябре. Первый в 2020 должна провести в сентябре. Перерыв - более 9 месяцев. Вы соскучились по работе в поле?

- Тренер сборной – это всегда немного работа «на удаленке». Мы лицом к лицу видим команду раз в два месяца, а повседневное общение с игроками идет по телефону. Так что для тренерского штаба ситуация не критичная. А вот то, что команда не собиралась так долго, и футболисты не чувствовали друг друга, это важно.

- 3 сентября сразу же матч Лиги Наций с Сербией, 6 сентября - с Венгрией. Без раскачки, без контрольных игр. У вас уже есть план подготовки к этим играм?

- В подготовке придется учитывать то, что большая группа наших игроков может поменять клубы. Про Смолова и Миранчука мы говорили, СМИ пишут о возможных трансферах Жиркова, Кузяева, Нойштедтера и так далее. Как будет проходить их адаптация? Как изменятся их роли на поле? Мы все это должны принимать во внимание. Если говорить о ближайшей выездной игре в Будапеште, то менеджер сборной и административный штаб плотно занимаются логистическими вопросами, связанными с перелетом, проживанием, медицинским протоколом и другими моментами.

Тренер сборной – это всегда немного работа «на удаленке». Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

- Болельщики все равно соскучились по сборной России. С Сербией сыграете в Лужниках?

- Решится со дня на день. Все зависит от позиции УЕФА. Лигу чемпионов и Лигу Европы будут доигрывать без зрителей. Но в тоже время в московском регионе Роскомнадзор разрешил заполнять трибуны на 50 процентов, и мы отправили в УЕФА соответствующий запрос. На основании их реакции РФС будет принимать решение. Но мы-то понимаем, что 50 процентов «Лужников» – это уже почти 40 тысяч болельщиков, которые могут поддержать сборную. Определенность наступит в самое ближайшее время.