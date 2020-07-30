Павел Дуров пожаловался на Apple в Еврокомиссию

30 Июль 2020 2020-07-30T13:02:05+03:00

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Основатель Вконтакте и Telegram Павел Дуров от слов в отношении технологического гиганта Apple перешел к делу. Ранее, он выступал к критикой в отношении американской компании, которая создала такие условия, что молодые талантливые программисты просто не имеют возможности реализовать свои стартапы.

Теперь он обратился в Еврокомиссию. Как сообщает газета Financial Times, Павел Дуров считает, что Apple нарушает правила конкуренции. Речь о магазине приложений App Store.

ИСТОЧНИК KP.RU