2020-07-09T18:13:35+03:00
Общество

Павел Дуров рассказал, как Apple уничтожает стартапы по всему миру

Создатель ВКонтакте и Telegram заявил, что американская компания злоупотребляет своим положением на рынке
Юлия САЛЬНИКОВА
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Павевл ДуровПавевл ДуровФото: Instagram.com
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Павел Дуров написал статью о том, что американская компания Apple пользуется своим монопольным положением на рынке, не давая перспективным старапам реализоваться.

Четыре года назад хотел запустить в Telegram платформу для создателей игр, чтобы талантливые разработчики могли здесь создавать здесь сервисы. Но воплотить проект в жизнь не получилось - в Apple напомнили о своих "внутренних правилах" и пригрозили удалить приложение Telegram из AppStore, если Дуров и его команда не удалят интерфейс платформы и весь каталог игр.

- Дело в том, что Apple, пользуясь монопольным положением, требует от всех разработчиков приложений в AppStore перечислять ей 30% от оборота с продажи любых цифровых услуг. Цифровые услуги – это, например, плата за сами приложения или премиальные возможности в них. Взамен Apple не дает разработчикам ничего, кроме разрешения их приложениям быть доступными для пользователей iPhone,- сказано в статье Павла Дурова.

Оставшихся после перечисления одной трети заработанных денег разработчикам зачастую оказывается недостаточно, чтобы покрыть расходы: налоги, зарплаты, лицензии... В итоге создатели приложений фактически находятся на грани выживания, тогда как Apple и Google "аккумулируют десятки миллиардов долларов на своих оффшорных счетах".

Дуров называет разработчиков цифровых сервисов "бесправными и зависимыми". Ситуация, по его словам не новая, такой системе уже больше 10 лет.

- Две компании Кремниевой долины полностью контролируют то, какие приложения могут устанавливать на свои телефоны миллиарды пользователей по всему миру,- написал Павел Дуров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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