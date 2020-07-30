2020-07-30T14:17:51+03:00
Происшествия

Соседи убитого рэпера Энди Картрайта слышали детский крик накануне его гибели

Жильцы дома, где нашли расчлененное тело артиста, рассказали подробности о жизни семьи [видео]
Юлия САЛЬНИКОВА
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Соседи рэпера Versus Battle Энди Картрайта, тело которого расчленила жена, слышали детский крик накануне его гибели.Соседи рэпера Versus Battle Энди Картрайта, тело которого расчленила жена, слышали детский крик накануне его гибели.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Соседи рэпера Versus Battle Энди Картрайта, тело которого расчленила жена, слышали детский крик накануне его гибели. По версии жены артиста, четыре дня назад она обнаружила его мертвым в квартире. Рядом лежал шпиц. Женщина решила скрыть ото всех причину гибели мужа, говорит, из-за любви к мужу.

В ее голове созрел план - расчленить мужчину, а потом заявить, что супруг пропал. Совершить задуманное она не смогла до конца и рассказала обо всем знакомому юристу, дальше поступил сигнал в полицию.

С соседями семья практически не общалась. Мало кто из обитателей дома 134 по Невскому проспекту знал в лицо рэпера, его жену и двухлетнего ребенка.

Как раз четыре дня назад одна из соседок услышала странный детский крик из той самой квартиры, где 30 июля нашли тело Энди Картрайта.

Видео снято во дворе дома, где расчленили рэпера Versus Battle Энди Картрайта.

- Я во дворе была, когда услышала детский крик. Обратила внимание, потому что это был именно вопль, не похожий на обычную детскую истерику. Я остановилась, прислушалась. Готова была вызывать полицию, но этот крик резко прекратился,- рассказала соседка.

Все четыре дня, что тело было в квартире, здесь же продолжали жить его супруга Марина и их совместный двухлетний ребенок.

Полиция проверит версию женщины, судмедэксперты определят, от чего именно умер рэпер.

Видео снято во дворе дома, где расчленили рэпера Versus Battle Энди Картрайта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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