30 Июль 2020 2020-07-30T13:55:18+03:00

Китай направит в Россию военных для участия в международных армейских играх «АрМИ» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Крупнейшие военно-технические игры пройдет которые пройдут с 29 августа по 5 сентября 2020 года

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Пекин направит в Россию военных для участия в армейских международных играх АрМИ-2020, которые состоятся в период с 29 августа по 5 сентября. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны Китая Жэнь Гоцян.

«По согласованию с Центральным военным советом сухопутные и военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая направят в Россию персонал для участия в Международных армейских играх АрМИ-2020», - заявил представитель китайского военного ведомства, отметив, что такой шаг направлен на дальнейшее укрепление стратегического взаимодействия вооруженных сил Китая и России двух стран.

Ранее начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных сил России генерал-полковник Иван Бувальцев заявил, что в связи с эпидемией коронавируса отказались проводить на своей территории этапы армейских международных игр. Такое решение приняли Иран, Индия, Казахстан, Китай, Монголия и Шри-Ланка.

Как сообщал сайт kp.ru, в России также состоится Международный военно-технический форум «Армия» в период с 23 по 29 августа 2020 года. По словам, главы Минобороны России Сергея Шойгу, подготовка к проведению форума продолжает вестись в полном объеме, несмотря на трудности, связанные с распространением нового вируса.

ИСТОЧНИК KP.RU