2020-07-30T14:27:55+03:00
Общество

Женское облысение и другая форма гипертонии: Доктор Мясников назвал медицинские отличия разных рас

Известный теледоктор считает, что необходимо упоминание цвета кожи в научных исследованиях об открытиях в сфере медицины
Юлия САЛЬНИКОВА
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Александр МясниковАлександр МясниковФото: Иван ПРОХОРОВ
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Главный врач больницы № 71 Москвы Александр Мясников рассказал, что в медицине различают способы лечения людей с разным цветом кожи. Это обусловлено биологическими особенностями. Например, такое распространенное заболевание, как гипертония, нельзя одинаково лечить у "людей разных рас:

- Черные и белые отличаются в медицинском смысле. Мы знаем, что гипертонию лечат по-другому у черных, чем у белых. Есть виды облысения, которые встречаются только у чернокожих женщин,- рассказал в программе "Полный контакт" известный теледоктор.

Таких расовых отличий немало. Например, американцы (особенно в Калифорнии) и австралийцы чаще других в мире болеют раком кожи из-за яркого солнца. Рак пищевода встречается чаще всего на Кавказе и Средней Азии - из-за обилия острой пищи в ежедневном рационе. В Японии нашли особую форму болезни сердца, ее так и назвали "японская болезнь", а по-научному - гипертрофическая кардиомиопатия.

Доктор Мясников считает, что при лечении врач обязан учитывать расу человека. И этот фактор необходимо указывать в научных исследованиях.

- У чернокожих людей почки работают под большей нагрузкой и быстрее изнашиваются. Разница в 20 процентов, это немало. Если убрать расу, будет казаться, что почка работает нормально, а она на самом деле под напряжением,- рассказал Александр Мясников.

Даже коронавирус считали в самом начале эпидемии болезнь определенных рас.

ИСТОЧНИК KP.RU

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