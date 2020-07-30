2020-07-30T15:44:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Римский институт Спалланцани начал испытания вакцины от коронавируса на людях

В исследованиях примут участие 45 добровольцев
Ксения АНУФРИЕВА
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Римский институт Спалланцани начал испытания вакцины от коронавируса на людяхРимский институт Спалланцани начал испытания вакцины от коронавируса на людяхФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Ученые из римского института инфекционных заболеваний имени Спалланцани в четверг, 30 июля, начали испытания своей вакцины от коронавирусной инфекции на добровольцах. До этого препарат был успешно протестирован на грызунах, сообщили газете la Repubblica официальный представители института.

В испытаниях вакцины примут участие 45 человек в возрасте до 55 лет, добровольцы будут разделены на три группы по 15 человек – препарат опробуют на каждой из них по очереди. Если исследования покажут положительные результаты, то следующие пройдут уже на более пожилых добровольцах в возрасте 65-75 лет.

Если испытания вакцины завершатся успехом, то они будут одобрены специалистами Высшего института здоровья и Итальянским агентством по лекарственным препаратам. После этого вакцину исследуют в фармацевтической компании ReiThera, которая намерена в будущем массово производить препараты от инфекции.

Главный врач национального института в Риме Франческо Вайя заявила, что вакцина может поступить в продажу уже в следующем году.

Как ранее писал сайт kp.ru, российский научно-исследовательский центр «Вектор» с минувшего понедельник также начал клинические испытания вакцины от коронавируса на людях. Препарат отечественного производства испытают на людях в возрасте от 18 до 30 лет, в том числе вакцину введут себе ее создатели — сотрудники «Вектора».

ИСТОЧНИК KP.RU

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