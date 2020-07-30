30 Июль 2020 2020-07-30T17:37:13+03:00

Собянин заявил, что День города в Москве находится под вопросом Фото: REUTERS

Город уже прошел пик заболеваемости коронавирусом, однако пандемия еще не завершилась

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Московский мэр Сергей Собянин в четверг, 30 июля, заявил, что День города в Москве пока под вопросом из-за пандемии коронавирусной инфекции. По его словам в эфире телевизионного канала «Россия 24», в настоящее время нет полной уверенности в российской столице удастся провести полномасштабное празднество, приуроченное ко Дню города, однако подготовка к мероприятиями все-таки начинается.

Сергея Собянин подчеркнул, что праздник будет посвящен московским музеям, чтобы показать историю российской столицы. Мэр города отметил, что проведения Дня Москвы будет зависеть от эпидемиологической ситуации с коронавирусом в регионе.

Мэр также сказал, что из-за ограничений на фоне пандемии город потерял около 500 миллиардов рублей, еще 250 миллиардов были выделены в качестве мер поддержки граждан, бизнеса и системы здравоохранения., поэтому «удар был существенным».

Как ранее писал сайт Kp.ru, Собянин в эфире телеканала заявил, что столица уже прошла пик пандемии и сейчас находится в нижнем децле.

Собянин - о перспективах эпидемии в Москве: Мы прошли пик и находимся в нижнем децле..

ИСТОЧНИК KP.RU