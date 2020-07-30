2020-07-30T17:37:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Собянин заявил, что День города в Москве находится под вопросом

Город уже прошел пик заболеваемости коронавирусом, однако пандемия еще не завершилась
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments9
Собянин заявил, что День города в Москве находится под вопросомСобянин заявил, что День города в Москве находится под вопросомФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Московский мэр Сергей Собянин в четверг, 30 июля, заявил, что День города в Москве пока под вопросом из-за пандемии коронавирусной инфекции. По его словам в эфире телевизионного канала «Россия 24», в настоящее время нет полной уверенности в российской столице удастся провести полномасштабное празднество, приуроченное ко Дню города, однако подготовка к мероприятиями все-таки начинается.

Сергея Собянин подчеркнул, что праздник будет посвящен московским музеям, чтобы показать историю российской столицы. Мэр города отметил, что проведения Дня Москвы будет зависеть от эпидемиологической ситуации с коронавирусом в регионе.

Мэр также сказал, что из-за ограничений на фоне пандемии город потерял около 500 миллиардов рублей, еще 250 миллиардов были выделены в качестве мер поддержки граждан, бизнеса и системы здравоохранения., поэтому «удар был существенным».

Как ранее писал сайт Kp.ru, Собянин в эфире телеканала заявил, что столица уже прошла пик пандемии и сейчас находится в нижнем децле.

Собянин - о перспективах эпидемии в Москве: Мы прошли пик и находимся в нижнем децле..

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Посол объяснил: задержанные в Минске россияне опоздали на самолет
Россияне попали под санкции Евросоюза за кибератаки
Сбербанк ожидает ключевую ставку в 4% по итогам 2020 года
Памфилова: у депутатов Госдумы не нашли двойного гражданства
Адвокат: не ясно, были ли Ефремов за рулем машины в момент ДТП
Проблемным регионам России выделят по 5 млрд рублей на развитие
Евросоюз не включил Россию в новый список для снятия ограничений на поездки
Собянин заявил, что День города в Москве находится под вопросом
Собянин - о перспективах эпидемии в Москве: Мы прошли пик и находимся в нижнем децле
Встретит Новый год под арестом: Михаилу Ефремову продлили меру
Экономика США рухнула
Трамп предложил отложить президентские выборы в США
Путин пообещал посетить пострадавший от паводков Тулун
Сколько россиян содержатся в американских тюрьмах, рассказал МИД РФ
В Москве выпал снег в июле: синоптик объяснила явление
В Москве за неделю на 10% выросло количество пассажиров в масках и перчатках
Муфтий Альбир Крганов рассказал, как праздновать Курбан-байрам
Римский институт Спалланцани начал испытания вакцины от коронавируса на людях
В Самаре построить Фрунзенкий мост могут с опережением срока
«Мир погрузился в гибридную войну»: Маргарита Симоньян и Тина Канделаки обсудили информационную безопасность в России
В Швейцарии возбудили уголовное дело против президента FIFA
Маргарита Симоньян рассказала, будет ли делать прививки от коронавируса своим детям
Станислав Черчесов: «Если УЕФА разрешит, сборная России может сыграть в сентябре в «Лужниках» со зрителями»
Станислав Черчесов: «В новом лимите на легионеров больше плюсов»
Станислав Черчесов: «Алексей Миранчук готов играть в топ-чемпионатах»
Друг рассказал о проблемах с алкоголем у убитого Энди Картрайта