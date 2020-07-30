Совет World Athletics может исключить ВФЛА в случае неуплаты штрафа
Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций порекомендовал конгрессу объединения полностью исключить Всероссийскую федерацию легкой атлетики из состава членов организации, если та не выплатить до 15 августа текущего года штраф на сумму в пять миллионов долларов. Решение совета по итогам прошедшего в четверг, 30 июля, совещания опубликовала пресс-служба World Athletics.
Во время пресс-конференции по итогам заседания совета выступил глава рабочей группы по восстановлению ВФЛА норвежец Руне Андерсен. Именно он и заявил о соответствующем решении World Athletics об исключении российской стороны из организации.
Дело в том, что руководство ВФЛА должно было выплатить данный штраф, начисленный за фальсификацию документов, еще до 1 июля этого года. Кроме того, Всероссийская федерация легкой атлетики должна возместить международной федерации затраты в размере 1,31 миллиона долларов.
ИСТОЧНИК KP.RU