Совет World Athletics может исключить ВФЛА в случае неуплаты штрафа

30 Июль 2020 2020-07-30T19:12:38+03:00

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Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций порекомендовал конгрессу объединения полностью исключить Всероссийскую федерацию легкой атлетики из состава членов организации, если та не выплатить до 15 августа текущего года штраф на сумму в пять миллионов долларов. Решение совета по итогам прошедшего в четверг, 30 июля, совещания опубликовала пресс-служба World Athletics.

Во время пресс-конференции по итогам заседания совета выступил глава рабочей группы по восстановлению ВФЛА норвежец Руне Андерсен. Именно он и заявил о соответствующем решении World Athletics об исключении российской стороны из организации.

Дело в том, что руководство ВФЛА должно было выплатить данный штраф, начисленный за фальсификацию документов, еще до 1 июля этого года. Кроме того, Всероссийская федерация легкой атлетики должна возместить международной федерации затраты в размере 1,31 миллиона долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU