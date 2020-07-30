2020-07-30T19:12:38+03:00
Спорт

Совет World Athletics может исключить ВФЛА в случае неуплаты штрафа

Штраф в размере пяти миллионов долларов необходимо выплатить до 15 августа
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций порекомендовал конгрессу объединения полностью исключить Всероссийскую федерацию легкой атлетики из состава членов организации, если та не выплатить до 15 августа текущего года штраф на сумму в пять миллионов долларов. Решение совета по итогам прошедшего в четверг, 30 июля, совещания опубликовала пресс-служба World Athletics.

Во время пресс-конференции по итогам заседания совета выступил глава рабочей группы по восстановлению ВФЛА норвежец Руне Андерсен. Именно он и заявил о соответствующем решении World Athletics об исключении российской стороны из организации.

Дело в том, что руководство ВФЛА должно было выплатить данный штраф, начисленный за фальсификацию документов, еще до 1 июля этого года. Кроме того, Всероссийская федерация легкой атлетики должна возместить международной федерации затраты в размере 1,31 миллиона долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Задержанные под Минском россияне намеревались лететь в Стамбул
Академии наук России и США согласились о сотрудничестве в борьбе с коронавирусом
Совет World Athletics может исключить ВФЛА в случае неуплаты штрафа
Посол объяснил: задержанные в Минске россияне опоздали на самолет
Россияне попали под санкции Евросоюза за кибератаки
Сбербанк ожидает ключевую ставку в 4% по итогам 2020 года
Памфилова: у депутатов Госдумы не нашли двойного гражданства
Адвокат: не ясно, были ли Ефремов за рулем машины в момент ДТП
Проблемным регионам России выделят по 5 млрд рублей на развитие
Евросоюз не включил Россию в новый список для снятия ограничений на поездки
Собянин заявил, что День города в Москве находится под вопросом
Собянин - о перспективах эпидемии в Москве: Мы прошли пик и находимся в нижнем децле
Встретит Новый год под арестом: Михаилу Ефремову продлили меру
Экономика США рухнула
Трамп предложил отложить президентские выборы в США
Путин пообещал посетить пострадавший от паводков Тулун
Сколько россиян содержатся в американских тюрьмах, рассказал МИД РФ
В Москве выпал снег в июле: синоптик объяснила явление
В Москве за неделю на 10% выросло количество пассажиров в масках и перчатках
Муфтий Альбир Крганов рассказал, как праздновать Курбан-байрам
Римский институт Спалланцани начал испытания вакцины от коронавируса на людях
В Самаре построить Фрунзенкий мост могут с опережением срока
«Мир погрузился в гибридную войну»: Маргарита Симоньян и Тина Канделаки обсудили информационную безопасность в России
В Швейцарии возбудили уголовное дело против президента FIFA
Маргарита Симоньян рассказала, будет ли делать прививки от коронавируса своим детям
Станислав Черчесов: «Если УЕФА разрешит, сборная России может сыграть в сентябре в «Лужниках» со зрителями»
Станислав Черчесов: «В новом лимите на легионеров больше плюсов»
Станислав Черчесов: «Алексей Миранчук готов играть в топ-чемпионатах»
Друг рассказал о проблемах с алкоголем у убитого Энди Картрайта