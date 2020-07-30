2020-07-30T20:30:46+03:00
Политика

Видео перехвата российским истребителем военных самолетов США над Черным Морем появилось в сети

У границ РФ пролетали американские самолет-разведчик и воздушное судно патрульной авиации [видео]
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Видео перехвата российским истребителем военных самолетов США над Черным Морем. Фото: кадр из видеоВидео перехвата российским истребителем военных самолетов США над Черным Морем. Фото: кадр из видео
Изменить размер текста:

В четверг, 30 июля, российский истребитель Су-27 подняли в воздух для перехвата американских военных самолетов над водами Черного моря, которые приближались в государственной границе России. Видео перехвата опубликовал Национальный центр управления обороной России.

Воздушные объекты идентифицировали как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США.

Сопровождение RC-135 ВВС США.

После разворота американских самолетов от российской границы истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа благополучно вернулся на аэродром базирования.

Отмечается, что весь полет, сопровождение и перехват воздушных судов проходили в строгом соответствии с международными требованиями использования воздушного пространства. Нарушение российской границы при этом не было допущено.

Сопровождение Р-8А «Посейдон» ВМС США.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МИД России подтвердил, что задержанные под Минском россияне следовали транзитом в Стамбул
Марсоход НАСА отправился в космос на российском двигателе
Видео перехвата российским истребителем военных самолетов США над Черным Морем появилось в сети
Водительские права нового образца начали выдавать россиянам
Кокорин - в шаге от контракта со "Спартаком". Футболиста уже видели в офисе клуба
В России упростят выдачу субсидий на оплату ЖКХ
Российский истребитель перехватил самолеты-разведчики США над Черным морем
На Украине открыли дело о запрете в стране партии Анатолия Шария
Задержанные под Минском россияне намеревались лететь в Стамбул
Академии наук России и США согласились о сотрудничестве в борьбе с коронавирусом
Совет World Athletics может исключить ВФЛА в случае неуплаты штрафа
Посол объяснил: задержанные в Минске россияне опоздали на самолет
Россияне попали под санкции Евросоюза за кибератаки
Сбербанк ожидает ключевую ставку в 4% по итогам 2020 года
Памфилова: у депутатов Госдумы не нашли двойного гражданства
Адвокат: не ясно, были ли Ефремов за рулем машины в момент ДТП
Проблемным регионам России выделят по 5 млрд рублей на развитие