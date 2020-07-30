Видео перехвата российским истребителем военных самолетов США над Черным Морем появилось в сети

30 Июль 2020 2020-07-30T20:30:46+03:00

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В четверг, 30 июля, российский истребитель Су-27 подняли в воздух для перехвата американских военных самолетов над водами Черного моря, которые приближались в государственной границе России. Видео перехвата опубликовал Национальный центр управления обороной России.

Воздушные объекты идентифицировали как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/793572" frameborder="0"></iframe> Сопровождение RC-135 ВВС США.

После разворота американских самолетов от российской границы истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа благополучно вернулся на аэродром базирования.

Отмечается, что весь полет, сопровождение и перехват воздушных судов проходили в строгом соответствии с международными требованиями использования воздушного пространства. Нарушение российской границы при этом не было допущено.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/793571" frameborder="0"></iframe> Сопровождение Р-8А «Посейдон» ВМС США.

ИСТОЧНИК KP.RU